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Мікрогранти на 68,5 млн грн у 4-й хвилі програми «Власна справа» отримають 290 підприємців

14:11 18.04.2023 |

Економіка

 

Мікрогранти від держави для започаткування або розвитку власної справи за результатами четвертої цього року хвилі програми "Власна справа" у рамках проєкту "еРобота" отримають 290 українців на загальну суму 68,5 млн грн, повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Загалом з початку 2023 року за підсумками чотирьох хвиль програми "Власна справа" мікрогранти отримають 906 українців на 215 млн грн", - наводяться у релізі слова заступника міністра економіки Тетяни Бережної.

За її словами, очікується, що після реалізації цих проєктів буде створено 2 тис. робочих місць.

За даними Мінекономіки, серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 55% жінок та 45% чоловіків, 70% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (48 осіб), Рівненської (44 особи), Полтавської (22 особи), Київської (21 особа) областей та міста Києва (34 особи).

Повідомляється, що найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоодержувачі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 95 осіб, тимчасове розміщення та організація харчування - 39 осіб, переробна промисловість - 36 осіб.

Міністерство нагадало, що в рамках Власної справи українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. грн до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення одного-двох робочих місць. Українці, які отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Урядовий проєкт "еРабота" є грантовими програмами, спрямованими на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для створення та розвитку переробних підприємств, закладення саду та виноградарства, тепличного господарства. Подання заявки на всі напрями програми еРобота здійснюється через портал "Дія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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