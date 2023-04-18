Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати військовим у березні зменшилися до 67 мільярдів, – Мінфін
12:55 18.04.2023 |
За березень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету скоротилися до 225,2 млрд грн, порівняно із 227,2 млрд грн у лютому та 183,9 млрд грн - у січні.
Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 14 квітня.
Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні зменшилися до 67,3 млрд грн, порівняно із 76,9 млрд грн у лютому, 71,8 млрд грн - у січні, 99 млрд грн - у грудні, 88,1 млрд грн - у листопаді, 81,3 млрд грн - у жовтні, 82,9 млрд грн - у вересні, 87,8 млрд грн - у серпні, 62 млрд грн - у липні, 75,7 млрд грн - у червні минулого року.
Водночас видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України у березні скоротилися до 34,4 млрд грн, порівняно із 41,9 млрд грн у лютому, 28,7 млрд грн - у січні, 38 млрд грн - у грудні, 18,4 млрд грн - у листопаді та 35,9 млрд грн у жовтні минулого року.
Загалом видатки держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у лютому склали 87,4 млрд грн, на оплату товарів і послуг - 54,6 млрд грн.
Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у лютому склали 48,6 млрд грн. Трансферти місцевим бюджетам - 15,9 млрд грн.
На обслуговування державного боргу за місяць спрямували 11,5 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора БЕБ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мікрогранти на 68,5 млн грн у 4-й хвилі програми «Власна справа» отримають 290 підприємців
|Курс долара залишиться фіксованим: у НБУ наразі не бачать підстав для змін
|У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та зміцнення гривні
|Німеччина використає труби «Північного потоку-2» для будівництва СПГ-терміналу
|Виплати військовим у березні зменшилися до 67 мільярдів, – Мінфін
|Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго
|Нафта дорожчає, оскільки відновлення економіки Китаю набирає обертів
Бізнес
|Mercedes перестала співпрацювати з Молдовою через можливий реекспорт автомобілів в РФ
|Mercedes представив оновлений позашляховик GLS 2023 року
|BMW представила комплектацію XM Label Red з потужністю 738 к.с.
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію