Виплати військовим у березні зменшилися до 67 мільярдів, – Мінфін

За березень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету скоротилися до 225,2 млрд грн, порівняно із 227,2 млрд грн у лютому та 183,9 млрд грн - у січні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 14 квітня.

Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні зменшилися до 67,3 млрд грн, порівняно із 76,9 млрд грн у лютому, 71,8 млрд грн - у січні, 99 млрд грн - у грудні, 88,1 млрд грн - у листопаді, 81,3 млрд грн - у жовтні, 82,9 млрд грн - у вересні, 87,8 млрд грн - у серпні, 62 млрд грн - у липні, 75,7 млрд грн - у червні минулого року.

Водночас видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України у березні скоротилися до 34,4 млрд грн, порівняно із 41,9 млрд грн у лютому, 28,7 млрд грн - у січні, 38 млрд грн - у грудні, 18,4 млрд грн - у листопаді та 35,9 млрд грн у жовтні минулого року.

Загалом видатки держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у лютому склали 87,4 млрд грн, на оплату товарів і послуг - 54,6 млрд грн.

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у лютому склали 48,6 млрд грн. Трансферти місцевим бюджетам - 15,9 млрд грн.

На обслуговування державного боргу за місяць спрямували 11,5 млрд грн.