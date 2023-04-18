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За час існування військового збору бюджет отримав понад ₴165 мільярдів – Рахункова палата

11:57 18.04.2023 |

Економіка

 

З серпня 2014 року і по кінець 2022 року до Державного бюджету України перераховано 165,6 млрд грн військового збору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Військовий збір в Україні запровадили тимчасово у серпні 2014 року для зміцнення обороноздатності держави, а з початку 2015 року продовжили термін його дії на невизначений час для реформи Збройних сил України. І хоча запровадження військового збору передбачало його цільове призначення, надходження від його справляння зараховуються до загального фонду державного бюджету. За незмінної ставки у 1,5% надходження військового збору зросли в 13,3 раза: з 2,5 млрд грн у 2014 році до 33,7 млрд грн у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому борг із військового збору до державного бюджету на 1 січня 2023 року порівняно з 2020 роком збільшився на 94,7 млн грн (з 278 до 372 млн гривень). Причиною стала несплата платниками військового збору, нарахованого на самостійно задекларовані доходи, згідно з поданими податковими деклараціями. Внаслідок списання боргу до держбюджету не надійшло 37,5 млн гривень.

Аудит Рахункової палати засвідчив, що в 2022 році військовий збір сплатили понад 760 тис. юридичних осіб та ФОПів, а також майже 311 тис. фізосіб за результатами річного декларування. У порівнянні з 2019 роком кількість перших знизилась на 18%, других - на 32%. Серед причин: призупинення діяльності суб'єктів господарювання через військову агресію росії проти України та тимчасову окупацію окремих територій, а також скорочення кількості громадян, які зобов'язані подавати декларації про майновий стан та доходи.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у червні 2022 року ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".
 

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