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Рада ЄС дала зелене світло для мобільного роумінгу України з Євросоюзом, – Мінцифри
10:52 18.04.2023 |
Україна наближається до мобільного роумінгу з Європейським Союзом. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення. Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - зазначив він.
Як пояснили у міністерстві, Євросоюз підтримує, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.
Для цього Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію України з ЄС. Рада Євросоюзу схвалила цю пропозицію.
Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації Україна-ЄС в торговельному складі.
"Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home", - додав Федоров.
Зараз українці у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві мобільних операторів, дію якої нещодавно продовжили ще на пів року.
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