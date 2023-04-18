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АНАЛІТИКА

Рада ЄС дала зелене світло для мобільного роумінгу України з Євросоюзом, – Мінцифри

 

Україна наближається до мобільного роумінгу з Європейським Союзом. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення. Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - зазначив він.

Як пояснили у міністерстві, Євросоюз підтримує, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.

Для цього Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію України з ЄС. Рада Євросоюзу схвалила цю пропозицію.

Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації Україна-ЄС в торговельному складі.

"Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home", - додав Федоров.

Зараз українці у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві мобільних операторів, дію якої нещодавно продовжили ще на пів року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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