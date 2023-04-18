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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Україна цьогоріч очікує на $42 мільярди фінансової допомоги, – НБУ
18:10 17.04.2023 |
Україна в 2023 році очікує на $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчук під час візиту до Вашингтону, спільною метою НБУ та уряду в цьому році є уникнення емісійного фінансування бюджетного дефіциту.
Сприятимуть цьому міжнародна підтримка та залучення на внутрішньому борговому ринку, який вдалося активізувати. Неповернення до монетизації дефіциту бюджету є важливою передумовою для забезпечення макроекономічної стійкості.
"Цього року ситуація виглядає значно кращою, ніж минулого. У 2023 році очікується $42 млрд фінансової допомоги, включно з $4,6 млрд від МВФ. Фінансова підтримка наших партнерів є дуже важливою в цей непростий для України час", - зазначив Ніколайчук.
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