Україна цьогоріч очікує на $42 мільярди фінансової допомоги, – НБУ

Україна в 2023 році очікує на $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчук під час візиту до Вашингтону, спільною метою НБУ та уряду в цьому році є уникнення емісійного фінансування бюджетного дефіциту.

Сприятимуть цьому міжнародна підтримка та залучення на внутрішньому борговому ринку, який вдалося активізувати. Неповернення до монетизації дефіциту бюджету є важливою передумовою для забезпечення макроекономічної стійкості.

"Цього року ситуація виглядає значно кращою, ніж минулого. У 2023 році очікується $42 млрд фінансової допомоги, включно з $4,6 млрд від МВФ. Фінансова підтримка наших партнерів є дуже важливою в цей непростий для України час", - зазначив Ніколайчук.