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АНАЛІТИКА

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 20,7%

14:25 17.04.2023 |

Економіка

 

Інфляційні настрої бізнесу покращилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на інфляцію 23,3%, у третьому кварталі - 25,2%, у другому кварталі - 21,7%, у першому кварталі - 8,7%.

Порівняно з попереднім кварталом зросла частка респондентів, які очікують на інфляцію до 20,0% (на 9,1 п. п. - до 46,8%). Істотно зменшилася частка тих, хто очікує інфляцію, понад 30,0% (на 12,1 п. п. - до 16,2%).

 

Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін залишаються військові дії (зазначили 88,4% респондентів).

 

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня - 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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