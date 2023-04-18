Україна сподівається до кінця червня зібрати річний пакет коштів для швидкого відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що кошти, необхідні для проведення негайного відновлення зруйнованої інфраструктури України в 2023 році вдасться зібрати до кінця червня.

Про це він сказав у п'ятницю під час пресконференції в Вашингтоні за результатами візиту до США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нам украй необхідно до кінця поточного року отримати $14,1 мільярда для швидкого відновлення в Україні», - зауважив Шмигаль у відповідь на запитання Укрінформу.

У цьому контексті він додав, що наша країна вже має певну частину фінансування. Так, за його словами, $3,2 мільярда вже є у державному бюджеті, ще $2,3 мільярда цього року надають Сполучені Штати для відновлення енергетичної мережі та іншої критично важливої інфраструктури. Крім того, Україна отримала запевнення від Європейської Комісії щодо виділення €1 мільярд.

Щодо решти, як зазначив Прем'єр, українська делегація обговорювала це питання на зустрічах у Вашингтоні з партнерами, в тому числі, країнами G7 та отримала певні гарантії в розмірі приблизно €5 мільярдів.

«Я сподіваюся, що до Конференції з питань відновлення України в Лондоні ми зберемо всі необхідні кошти для швидкого відновлення в Україні, необхідних на цей рік»,- зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що це має забезпечити людям мінімальний рівень соціальних та гуманітарних послуг.

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України (URC 2023) в Лондоні запланована на 21-23 червня. Вона продовжить серію щорічних заходів, останній з яких був проведений Швейцарією спільно з Україною в Лугано.