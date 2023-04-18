США у вересні нададуть Україні $5 мільярдів бюджетної підтримки

США надали Україні бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку, ще майже 5 мільярдів доларів стануть доступними у вересні.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією росії», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12-14 квітня перебував з робочим візитом у США. Він взяв участь у щорічному форумі Spring Meetings МВФ і Світового банку. Крім того, глава уряду провів зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, іншими американськими урядовцями та представниками бізнесу, а також керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.

Міністри фінансів країн G7 за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні Україні додаткової підтримки на суму понад 5 мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також стало відомо, що Світовий банк виділяє Україні додаткові 200 млн дол. на відновлення енергетики. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду у Вашингтоні з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде.

Раніше Литва зобов'язалася виділити 10 мільйонів євро для відновлення України через спеціальний механізм, створений Світовим банком для фінансування процесу відбудови української держави та підвищення стійкості та розвитку Молдови.