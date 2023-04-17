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Японія виділить Україні $400 мільйонів на повоєнне відновлення
08:41 17.04.2023 |
Міністерство інфраструктури підписало грантову угоду з урядом Японії, за якою Україні буде виділено $400 млн на повоєнне відновлення.
"Кошти будуть виділені в рамках Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Угода про виділення гранту від уряду Японії була погоджена ще наприкінці березня 2023 року", - сказано в повідомленні Мінінфраструктури.
"Це вже друга грантова угода підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA (всесвітньо відома японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав, - ред.). Така підтримка дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проєкти зі швидкого та гуманітарного відновлення", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час підписання угоди зі сташим заступников генерального директора Хідея Кобаясі.
Зокрема, кошти виділятимуться на покращення та підтримку наступних напрямків:
* обладнання для гуманітарного розмінування;
* транспортне обслуговування;
* енергетичне обслуговування;
* управління відходами руйнувань;
* водопостачання;
* медичне обладнання;
* обладнання для надання освітніх послуг;
* аграрного сектору;
* сектору суспільного мовлення;
* сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Крім того, уряд Японії виділить $70 млн грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом із початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад $600 млн на відновлення України.
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