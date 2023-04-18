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МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною
08:43 17.04.2023 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вперше в історії свого співробітництва з Україною опублікував на своєму сайті повний переклад українською мовою всіх матеріалів про затверджену 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді, ідеться не тільки про Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику за підписом президента, прем'єра, міністра фінансів і голови Нацбанку України, а й про всі матеріали авторства працівників самого МВФ, так званий staff report.
Перекладено навіть Технічний меморандум про взаєморозуміння, в якому викладено взаємоузгоджену позицію українського керівництва та фахівців Фонду щодо визначення змінних параметрів, на основі яких встановлюються цілі (як кількісні критерії ефективності, так і індикативні цілі). У ньому також описано методи, що використовуватимуться для оцінки ефективності виконання програми, та вимоги щодо надання інформації, необхідної для здійснення належного моніторингу дотримання цільових показників.
Ці документи є публічними, але до цієї програми вони публікувалися лише англійською, причому останніми роками з'явилася традиція оприлюднювати їх одразу з рішенням про затвердження програми, тоді як раніше між цими подіями могло минати кілька днів або навіть тижнів.
Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику українською останніми роками традиційно оперативно публікує Міністерство фінансів. У цьому конкретному випадку опублікована Мінфіном частина матеріалів за програмою займає близько третини від усього документа на 187 сторінок.
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