Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на €7,5 мільйона

У межах програми ЄС «Єдиний ринок» український бізнес отримає підтримку від Європейської комісії у розмірі 7,5 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Європейська комісія вже оголосила дві грантові пропозиції, спрямовані на підтримку українських підприємців. Ініціативи мають спільну назву «ReadyForEU» та загальний бюджет у 7,5 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про ініціативу «Бізнес-Міст» з бюджетом в 4,5 млн євро, в рамках якої надаватиметься фінансова підтримка українським МСП (в тому числі переміщеним компаніям, зареєстрованим в Україні, які зараз працюють з ЄС), які постраждали від війни. Метою цієї пропозиції є створення Консорціуму з організацій з підтримки бізнесу, який відбере до 1500 українських МСП, орієнтованих на зростання та сталий розвиток, які отримають пряму підтримку в розмірі до 2500 євро.

Така підтримка покриє витрати на дослідження європейського ринку для пошуку партнерів, юридичні, організаційні чи фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації існуючої, консультації з прав інтелектуальної власності, відвідування європейських виставок та ярмарків тощо.

Інша ініціатива «Еразмус для молодих підприємців - Україна» з бюджетом 3 млн євро дозволить новим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в європейських країнах через діючу програму Еразмус для молодих підприємців. Цією можливістю зможуть скористатися до 430 нових українських підприємців.

Такі ініціативи в межах програми ЄС «Єдиний ринок» допоможуть українським підприємцям знайти нових ділових партнерів в ЄС та вийти на нові ринки. Разом з тим, це ще одна можливість для європейського бізнесу зміцнити бізнес-зв'язки з Україною, інвестувати в українські бізнес-проєкти та долучитися до відбудови України.

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» - це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Україна братиме участь у таких компонентах Програми, як зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (близько 1 млрд євро), а також створення та поширення високоякісної європейської статистики (близько 546 млн євро).