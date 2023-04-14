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Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда

17:51 14.04.2023 |

Економіка

Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда

 

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.

"У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України у розмірі 15,6 млрд дол. США. Перший транш у 2,7 млрд доларів США надійшов до держбюджету України одразу після затвердження програми. Також Україна розраховує отримати ще два транші протягом року загальним обсягом 1,8 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні.

Марченко подякував керівництву МВФ за співпрацю у впровадженні важливих заходів та політик у податково-бюджетній і фінансовій сфері.

Уряд України спільно з міжнародними партнерами визначили ключові короткострокові напрями реформ, які дозволять обмежити руйнівні наслідки війни, зменшити ризики для стабільності та створити основу для економічного відновлення.

Як повідомляв Укрінформ, Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки завдяки Міжнародному валютному фонду та країнам G7.
 

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