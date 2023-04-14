Фінансові новини
- |
- 14.04.23
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда
17:51 14.04.2023 |
Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.
"У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України у розмірі 15,6 млрд дол. США. Перший транш у 2,7 млрд доларів США надійшов до держбюджету України одразу після затвердження програми. Також Україна розраховує отримати ще два транші протягом року загальним обсягом 1,8 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні.
Марченко подякував керівництву МВФ за співпрацю у впровадженні важливих заходів та політик у податково-бюджетній і фінансовій сфері.
Уряд України спільно з міжнародними партнерами визначили ключові короткострокові напрями реформ, які дозволять обмежити руйнівні наслідки війни, зменшити ризики для стабільності та створити основу для економічного відновлення.
Як повідомляв Укрінформ, Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки завдяки Міжнародному валютному фонду та країнам G7.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
ТОП-НОВИНИ
|Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ
|Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів
|Японія виділить $3,5 млрд на підтримку держбюджету України
|Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на €7,5 мільйона
|Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда
|До виконання суспільно корисних робіт уже залучено понад 14 тисяч безробітних
|Бізнес отримав гранти на 280 мільйонів для розвитку переробки з початку року, – Мінекономіки
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому зріс у 3,4 раза - Держстат
|ФДМУ повторно виставить на приватизацію Білгород-Дністровський порт
|Спостерігається тенденція зменшення цін на пальне – експерт
Бізнес
|ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ
|Маск ліквідував компанію Twitter Inc. - соціальна мережа отримала нового власника
|Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)
|Alibaba офіційно представив свою модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen
|Китай планує ввести обовэязкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
|Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple