Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому зріс у 3,4 раза - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому 2023 року зросло в 3,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $3,713 млрд із $1,083 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-лютим 2022 року скоротився на 42,8% - до $6,459 млрд, імпорт - на 17,9%, до $10,172 млрд.

Держстат уточнив, що в лютому-2023 порівняно із січнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 4,8% - до $3,543 млрд, а імпорту - на 3,2%, до $5,79 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в лютому-2023 було негативним і становило $2,248 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним - $2,23 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-лютому 2023 року становив 0,64 (у січні-лютому 2022 року - 0,91).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами з 206 країн світу.

