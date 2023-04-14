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АНАЛІТИКА

Франція готова виділити Україні EUR2 млрд у рамках довгострокової програми - Шмигаль

15:38 14.04.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про готовність Франції виділити Україні EUR2 млрд, частина з яких буде спрямована на відновлення України.

"Провів розмову з міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях Spring Meetings 2023. Франція готова виділити Україні EUR2 млрд у рамках довгострокової програми", - написав Шмигаль у твіттері у п'ятницю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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