Франція готова виділити Україні EUR2 млрд у рамках довгострокової програми - Шмигаль

«Це такий феномен, коли усі планують заробити під час весни та привозять багато пального. Таким чином вони лише переповнюють ринок. Все закінчується тим, що це пальне намагаються якнайшвидше продати, щоб повернути витрачені кошти», - Сергій Куюн.