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Франція готова виділити Україні EUR2 млрд у рамках довгострокової програми - Шмигаль
15:38 14.04.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про готовність Франції виділити Україні EUR2 млрд, частина з яких буде спрямована на відновлення України.
"Провів розмову з міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях Spring Meetings 2023. Франція готова виділити Україні EUR2 млрд у рамках довгострокової програми", - написав Шмигаль у твіттері у п'ятницю.
За матеріалами:
РБК-Україна
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