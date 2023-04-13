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Кількість пенсіонерів зменшилася за рік на 150 тисяч, – Пенсійний фонд
23:25 13.04.2023 |
Станом на 1 січня 2023 року на обліку в Пенсійному фонді України перебувало 10,69 млн пенсіонерів, що на 153,2 тис. осіб менше порівняно із початком 2022 року.
Як свідчать дані, наведені у звіті про роботу Пенсійного фонду у 2022 році, із загальної чисельності пенсіонерів отримують пенсії 6,5 млн жінок (60,8%) та 4,19 млн чоловіків (39,2%).
Водночас за рік було призначено 390,9 тис. нових пенсій.
При цьому загальна чисельність застрахованих осіб (які сплачували внески до Пенсійного фонду) у грудні 2022 року становила 10,8 млн осіб, з яких найманих працівників - 8,6 млн осіб.
Середній розмір пенсії станом на 1 січня становив 4 622,59 грн, що на 631,06 грн, або 15,8%, більше ніж на початок 2022 року. Мінімальна пенсія за віком зросла за рік з 1 934 грн на до 2 093 грн.
Пенсійні виплати в розмірі від 2 001 грн до 3 000 грн отримували 4,07 млн осіб (38,1% загальної чисельності пенсіонерів), та від 3 001 грн до 4 000 грн - 2,52 млн осіб (23,5% загальної чисельності пенсіонерів).
Загалом у 2022 році забезпечено виплату пенсій 10,7 млн громадян на загальну суму 574,3 млрд грн, у тому числі з урахуванням особливостей виплати пенсій на період введення воєнного стану.
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