Boeing звільнив українські компанії від сплати $200 мільйонів за проєктом «Морський старт»

Компанія "Боїнг" оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у 200 млн доларів, пов'язаного з проєктом "Морський старт".

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі з американським бізнесом компанія Боїнг оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні.

«Працюємо для відновлення», - додав прем'єр.

Як повідомлялося, у 1995 році ДП "Виробниче об'єднання "Південний" разом з компанією "Боїнг", норвезькою "Кварнер" і російською ракетною корпорацією "Енергія" розпочали створення міжнародного проєкту "Морський старт", але проєкт в життя досі не втілений.

У 2022 році голова Державного космічного агентства заявляв про те, що проєкт космічної програми України передбачає побудову "Морського старту" - космічного космодрому на базі морської платформи, який би дозволяв запуск ракет з Атлантичного та Індійського океанів.