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Boeing звільнив українські компанії від сплати $200 мільйонів за проєктом «Морський старт»
22:39 13.04.2023 |
Компанія "Боїнг" оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у 200 млн доларів, пов'язаного з проєктом "Морський старт".
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Твіттері, передає Укрінформ.
"Під час зустрічі з американським бізнесом компанія Боїнг оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні.
«Працюємо для відновлення», - додав прем'єр.
Як повідомлялося, у 1995 році ДП "Виробниче об'єднання "Південний" разом з компанією "Боїнг", норвезькою "Кварнер" і російською ракетною корпорацією "Енергія" розпочали створення міжнародного проєкту "Морський старт", але проєкт в життя досі не втілений.
У 2022 році голова Державного космічного агентства заявляв про те, що проєкт космічної програми України передбачає побудову "Морського старту" - космічного космодрому на базі морської платформи, який би дозволяв запуск ракет з Атлантичного та Індійського океанів.
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