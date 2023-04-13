Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія підтвердила надання Україні додаткових кредитних гарантій на $500 млн

 

Велика Британія готова надати Україні додаткові $500 млн кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд.

Про це заявив у середу британський міністр фінансів Джеремі Гант, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Ганта, британські кредитні гарантії були важливими для підписання ширшого чотирирічного пакета підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 мільярда доларів.

"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти Росії", - сказав він у своїй заяві.

Кредитна гарантія була вперше детально описана в письмовій заяві до парламенту минулого місяця.

Наразі Британія пообіцяла надати Україні підтримку на загальну суму 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів (8,1 мільярда доларів) з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні, заявили в Міністерстві фінансів.

Гант також повідомив, що він завершив роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання, а також $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.

"Наша підтримка інших країн відбувається в той час, коли я глибоко зосереджений на зростанні економіки Великої Британії, і наш план для цього працює, оскільки ми на шляху до скорочення інфляції вдвічі цього року", - сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти мережі компаній і фізичних осіб, які мають фінансові зв'язки з російськими олігархами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3058  0,04 0,11 37,9735  0,03 0,08
EUR 40,4435  0,13 0,32 41,3387  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес