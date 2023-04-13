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Велика Британія підтвердила надання Україні додаткових кредитних гарантій на $500 млн
11:12 13.04.2023 |
Велика Британія готова надати Україні додаткові $500 млн кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд.
Про це заявив у середу британський міністр фінансів Джеремі Гант, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами Ганта, британські кредитні гарантії були важливими для підписання ширшого чотирирічного пакета підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 мільярда доларів.
"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти Росії", - сказав він у своїй заяві.
Кредитна гарантія була вперше детально описана в письмовій заяві до парламенту минулого місяця.
Наразі Британія пообіцяла надати Україні підтримку на загальну суму 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів (8,1 мільярда доларів) з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні, заявили в Міністерстві фінансів.
Гант також повідомив, що він завершив роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання, а також $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.
"Наша підтримка інших країн відбувається в той час, коли я глибоко зосереджений на зростанні економіки Великої Британії, і наш план для цього працює, оскільки ми на шляху до скорочення інфляції вдвічі цього року", - сказав він.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти мережі компаній і фізичних осіб, які мають фінансові зв'язки з російськими олігархами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим.
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