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АНАЛІТИКА

Вашингтон планує до вересня надати нову грантову допомогу Україні - Мінфін США

 

Глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила про плани Вашингтона забезпечити Україну до вересня нинішнього року додатковою фінансовою підтримкою, а також іншими формами допомоги.

Про це вона сказала в середу під час міжнародного круглого столу щодо підтримки України, організованого МВФ і Світовим банком, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні - ред.) до вересня - усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення», - зауважила глава американського Мінфіну.

Вона також наголосила, що підтримка України - це спільна справа.

«Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити», - наголосила міністрка.

Водночас вона підкреслила важливість «міжнародної коаліції» країн, які запровадили потужний тиск санкцій на росію та продовжують посилювати його. Це, за її словами, «обмежує доступ рф до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ». Крім того, завдяки міжнародному ембарго та введеним обмеженням цін на російську нафту та нафтопродукти, росія втрачає ключове джерело доходів, але при цьому зберігається стабільність на світовому нафтовому ринку.

У цьому контексті Єллен підкреслила, що державний дохід рф від податків на енергоносії впав більше ніж на 40% лише з моменту запровадження цінових обмежень на нафту в порівнянні з минулим роком.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні цього тижня тривають весняні збори МВФ і Світового банку, у яких беруть участь глави урядів, центробанків, міністри економічного сектору більшості країн світу. Українську делегацію очолює Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Ключові теги: США
 

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