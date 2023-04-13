Фінансові новини
- |
- 13.04.23
- |
- 02:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Світовий банк надає Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики
22:27 12.04.2023 |
Світовий банк виділяє Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав у Вашингтоні угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде, повідомив глава українського уряду в Телеграмі.
«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», - зазначив він.
На зустрічі з представникам Світового банку глава уряду також обговорив спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (фінансовий рамштайн).
"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - зауважив Прем'єр.
Він подякував партнерам зі Світового банку за підтримку України та програми відновлення, яка стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|U-LEAD: введення мінімального податкового зобов'язання збільшить надходження до бюджетів громад
|Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
|Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Справа Коболєва: НАБУ попри рішення ВАКС знову попросило продовжити термін слідства
|Світовий банк надає Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики
|Витрати МЗС на американських юристів для судів проти Росії зросли до $42 мільйонів
|Видатки Пенсійного фонду торік склали 590,1 мільярда
|Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік
|Нафта активно дорожчає, Brent торгується понад $87 за барель
Бізнес
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
|Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва
|Kia оприлюднив технічні характеристики позашляховика EV9
|Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму