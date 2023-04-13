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АНАЛІТИКА

Світовий банк надає Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики

22:27 12.04.2023 |

Економіка

 

Світовий банк виділяє Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав у Вашингтоні угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде, повідомив глава українського уряду в Телеграмі.

«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», - зазначив він.

На зустрічі з представникам Світового банку глава уряду також обговорив спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (фінансовий рамштайн).

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - зауважив Прем'єр.

Він подякував партнерам зі Світового банку за підтримку України та програми відновлення, яка стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів.
За матеріалами: Укрынформ
 

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