Видатки Пенсійного фонду торік склали 590,1 мільярда

Загальні видатки Пенсійного фонду України торік склали 590,1 млрд грн, з них на пенсійні виплати було спрямовано 97,3% загальної суми.

Як передає Укрінформ, про це під час публічного звіту повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

«У 2022 році загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 млрд грн, що на 69,2 млрд грн, або на 13,3%, більше, порівняно з 2021 роком», - йдеться у звіті.

Згідно із оприлюдненими даними, із загальної суми видатків на пенсійні виплати спрямовано 574,3 млрд грн (97,3%), видатки на виплату житлових субсидій та пільг - 6,4 млрд грн (1,1%), видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань - 0,8 млрд грн (0,2%), інші видатки - 8,6 млрд грн, із них - 2,5 млрд грн - оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат (0,4%), 6,1 млрд грн - адміністративні витрати, пов'язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України (1,0%).

Наголошується, що у 2022 році видатки, які фінансуються за рахунок власних коштів, забезпечувались надходженням цих коштів на 100,1%, що на 9,1% більше, порівняно з 2021 роком.

«Протягом 2022 року загальні доходи бюджету Пенсійного фонду України становили 620,4 млрд грн (без урахування залишку на початок року). Порівняно з 2021 роком загальні доходи зросли на 108,6 млрд грн, або на 21,2%», - йдеться у звіті.

У структурі загальних доходів 403,9 млрд грн (65,1%) становили власні доходи, які зросли на 69,8 млрд грн, або на 20,9%, до 2021 року.

Зокрема, від частини єдиного внеску, розподіленої на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, надійшло 375,4 млрд грн (92,9% суми власних доходів). Власні доходи, які адмініструє Пенсійний фонд України, становили 4,8 млрд грн (1,2%). Кошти Державного бюджету України на сплату єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб - 23,7 млрд грн (5,9%).

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2023 року на обліку в Пенсійному фонді України перебувало 10 687,9 тис. пенсіонерів. Середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, на кінець 2022 року становила 13 376,21 грн.