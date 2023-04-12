Держстат дав оцінку падіння економіки України за 2022 рік

Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту України за 2022 рік. Реальний ВВП скоротився на 29,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у першому кварталі 2022 року ВВП скоротився на 14,9%, у другому кварталі - на 36,9%, у третьому кварталі - на 30,6%, у четвертому кварталі - на 31,4%.

Номінальний валовий внутрішній продукт за 2022 рік оцінюється в 5 191 млрд гривень, зміна дефлятора ВВП - 34,3%.

При цьому кінцеві споживчі витрати домогосподарств упали на 26,7%, витрати сектору загального державного управління зросли на 18%.

