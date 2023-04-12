Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коштів міжнародних донорів вистачить Україні до кінця року, – Мінфін США

 

Коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця 2023 року.

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, передає Голос Америки.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до $140 млрд, сказав журналістам посадовець МВФ Гевін Грей напередодні засідання.

Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. "Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", - каже вона.

За словами Єллен, довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.

"На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", - додала вона. Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні $411 млрд.

Міністерка фінансів США також привітала схвалення програми МВФ, яка стала"важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 31 березня, схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд). Уже 3 квітня Україна отримала перший транш за новою програмою у $2,7 мільярда.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2645  0,02 0,06 37,9436  0,00 0,00
EUR 40,3161  0,11 0,26 41,1876  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес