Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням: "Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся".