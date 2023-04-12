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АНАЛІТИКА

Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів

10:58 12.04.2023 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони у розмірі 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн спрямують на оплату праці, 30,2 млрд грн - на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн - на інші видатки.

Ще 19 млрд грн передбачені на резервний фонд.

Із загальних коштів Міністерство оборони отримає 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС - 98,3 млрд грн. Головному управлінню розвідки нададуть 4,6 млрд грн, Службі безпеки - 9,3 млрд грн, Адміністрації Держспецзв'язку - 31,6 млрд грн, Службі зовнішньої розвідки - 807,6 млн грн та НАБУ - 50,6 млн грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до держбюджету 21 березня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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