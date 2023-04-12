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Уряд у березні перерахував місцевим бюджетам ₴17,5 мільярда
10:34 12.04.2023 |
Місцеві бюджети у березні 2023 року отримали 17,5 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"У березні 2023 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 17,5 млрд грн, що становить 84 % від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.
Зокрема на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань, на освітню субвенцію перераховано в сумі 6,8 млрд грн, або 100% до розпису.
У розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у березні залишилась реверсна дотація в обсязі 0,7 млрд грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - березень 2023 року збільшились на 34 млрд грн і станом на 1 квітня 2023 становлять 149,4 млрд грн.
Залишки коштів збільшилися в усіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Як повідомляв Укрінформ, місцеві бюджети у січні - грудні 2022 року отримали 137 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.
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