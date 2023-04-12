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АНАЛІТИКА

АРМА за місяць розшукало активів майже на ₴1,3 мільярда

10:05 12.04.2023 |

Економіка

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукало понад 4,4 одиниці майна та виявило активи підсанкційних осіб на суму близько 1,27 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба нацагентства, передає Укрінформ.

«За результатами опрацювання звернень, у березні 2023 року розшукано частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю близько 1,27 млрд у гривневому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

За інформацією АРМА, протягом звітного періоду до установи надійшло 1 770 звернень (на 20% більше, ніж у лютому 2023 року) від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів у рамках кримінальних проваджень та запитів від Міністерства юстиції України щодо активів підсанкційних осіб.

Найбільше запитів Національне агентство отримало від Мін'юсту - 1 178 (у рамках розшуку активів підсанкційних осіб). Водночас у межах кримінальних проваджень від Нацполіції надійшло 310 звернень, СБУ - 106, органів прокуратури - 98, ДБР - 40, БЕБ - 26, НАБУ - 6, від іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій - 6.

АРМА за місяць розшукало активів майже на &#8372;1,3 мільярда

 

Загалом за перший квартал 2023 року АРМА опрацювало 4 059 звернень та запитів щодо розшуку активів як в Україні, так і за кордоном, що вже складає більше половини від загальної кількості опрацьованих протягом 2022 року звернень.

Крім того, за звітний період фахівцями АРМА виявлено та розшукано 4 462 одиниці майна, зокрема, 1 744 земельних ділянок, 1 427 об'єктів нерухомості, 842 од. автомобільного транспорту, 316 од. майнових прав інтелектуальної власності, 98 од. с/г техніки з комплектуючими, 30 од. іншого майна (товарів), 5 од. морського/річкового транспорту.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у березні отримало перший купонний платіж за військовими облігаціями у 97,9 млн грн.
 

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