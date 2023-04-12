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АНАЛІТИКА

У Нацбанку пропонують розділити на два етапи страхування воєнно-політичних ризиків

23:24 11.04.2023 |

Економіка

 

Створення комплексної системи страхування воєнно-політичних ризиків - тривалий процес, який можна розділити на два етапи.

Як передає Укрінформ, про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час круглого столу "Створення механізму страхування військово-політичних ризиків в Україні", повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Система страхування воєнно-політичних ризиків потрібна Україні вже зараз для створення передумов для відновлення економіки", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку пропонують розділити на два етапи страхування воєнно-політичних ризиків

 

Зазначається, що через повномасштабну війну інвестори в Україні, крім регуляторних та правових ризиків, стикнулися з ризиками фізичного знищення активів та втрати інвестицій, з ускладненням експорту й імпорту, логістики. Вони потребують покриття поточних ризиків зараз та захисту в перспективі.

Створення комплексної системи страхування - тривалий процес, але його можна розділити на два етапи. На першому - запустити перехідну модель для швидкого старту страхування воєнно-політичних ризиків, в основу якої можуть бути закладені ключові пропозиції USAID про створення фонду за участю міжнародних партнерів та донорів. На цьому етапі Міністерство економіки спільно з НБУ визначать критерії значущих проєктів для економіки, які матимуть доступ до фонду, та вимоги до вітчизняних страхових компаній, а також узгодять з міжнародними партнерами та донорами організаційні аспекти нової системи, підходи до ціноутворення та принципи андерайтингу.

Другий етап передбачатиме створення довгострокової та повноцінної вітчизняної системи страхування воєнно-політичних ризиків або Воєнного страхового пулу України. Його призначення - накопичення коштів для майбутніх виплат та централізоване перестрахування ризиків на міжнародному ринку. Національний банк розробив концепцію створення системи страхування воєнно-політичних ризиків, ураховуючи досвід міжнародних експертів з Великої Британії, США та низки країн Європейського Союзу, і вже працює з міжнародними партнерами над її удосконаленням. Ця концепція має стати основою відповідного законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Україна веде перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового фонду, який би міг виступити перестраховим потенціалом для того, аби підвищити інтерес інвесторів.
 

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