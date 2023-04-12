МВФ несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 рр. - до 2,8% та 3%

Міжнародний валютний фонд несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 роки - до 2,8% та 3% з 2,9% та 3,1% відповідно, йдеться в опублікованому у вівторок квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook: A Rocky Recovery).

Фонд звертає увагу на хвилю турбулентності світових фінансових ринків, яку запустило банкрутство американського Silicon Valley Bank, продовживши проблеми швейцарського Credit Suisse, приєднаного до UBS.

МВФ констатує, що на цьому тлі "туман навколо світового економічного прогнозу згустився", невизначеність висока, а баланс для прогнозу суттєво змістився у бік знижувальних ризиків.

Основні фактори впливу 2022 року, ймовірно, продовжать діяти і в 2023 році, зазначає МВФ, назвавши такими жорстку грошово-кредитну політику центробанків у прагненні стримати інфляцію, обмежені бюджетні резерви для пом'якшення шоків на тлі історично високого рівня боргових зобов'язань, стрибки цін на сировину "геоекономічна фрагментація" внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також відкриття економіки Китаю.

"Ескалація війни Росії в Україні, що триває вже другий рік, може спровокувати нову енергетичну кризу в Європі та посилити відсутність продовольчої безпеки в країнах з низьким рівнем доходу", - наголошується, зокрема, у звіті.

МВФ зазначає, що взимку 2022-2023 років вдалося запобігти газовій кризі завдяки великим європейським запасам та збільшенню імпорту зрідженого природного газу, зниження попиту на газ на тлі високих цін та нетипово м'якої погоди. Проте ризики стрибків цін зберігаються наступної зими.

"Можливе підвищення цін на продовольство через провал продовження Чорноморської зернової ініціативи чинитиме додатковий тиск на імпортерів продовольства, особливо на тих, хто не має фінансових можливостей для пом'якшення наслідків для домогосподарств та підприємств. На тлі підвищених цін на продукти харчування та паливо можуть посилитися соціальні хвилювання", - додав Фонд.

Він зазначив, що фрагментація ще більше перешкоджає багатосторонньому співробітництву: відхід від транскордонної економічної інтеграції, що триває, почався більше десяти років тому після світової фінансової кризи, коли відбулися помітні події, включно із Brexit і торговою напруженістю між Китаєм і США.

"Війна в Україні посилила цю тенденцію, посиливши геополітичну напруженість та розколивши світову економіку на геополітичні блоки", - констатував МВФ.

Він додав, що тепер до цих факторів додалися виклики фінансової стабільності, і ризики "жорсткої посадки", особливо для країн із розвиненою економікою, значно зросли.

Глобальна інфляція, за прогнозом МВФ, знизиться з 8,7% у 2022 році до 7% у 2023 році на тлі зниження цін на сировинні товари та до 4,9% у 2024 році. У більшості випадків повернення інфляції до цільового рівня малоймовірне до 2025 року, зазначає Фонд.

Зростання обсягу світової торгівлі, вважає МВФ, знизиться з 5,1% у 2022 році до 2,4% у 2023-му та підвищиться до 3,5% у 2024 році.

МВФ очікує зниження середньої ціни на нафту у 2023 році на 24%, до $73,13/бар., та у 2024 році на 5,8%, до $68,9/бар. (січневий прогноз - $81,13 та $75,36).

Економіки країн з ринком, що формується, і країн з ринком, що розвиваються, за оцінкою фонду, в 2023 році зростуть на 3,9% (попередній прогноз - 4%), а в 2024 році - на 4,2% (прогноз не змінився).

Розвинені країни, на думку фонду, зростуть у 2023 році на 1,3% (попередня оцінка - 1,2%), у 2024 році - на 1,4% (без змін).

Прогноз щодо зростання економіки США на цей рік підвищено на 0,2 п.п. - до 1,6%, 2024 року очікується зростання на 1,1%.

Економіка країн єврозони цього року, на думку МВФ, зросте на 0,8% (було 0,7%), у 2024 році - на 1,4% (було 1,6%).

За ВВП Німеччини фонд знову повернувся до негативного прогнозу - МВФ очікає зниження на 0,1% порівняно з січневою оцінкою зростання на 0,1% (у жовтні зниження оцінювалося також 0,1%). На 2024 рік прогноз також погіршено - на 0,3%, до 1,1%.

МВФ покращив прогноз динаміки ВВП Великої Британії у 2023 році - зниження на 0,3% замість 0,6%. У 2024 році Фонд чекає зростання на 1% (було 0,9%).

Прогноз зростання для Іспанії на поточний рік підвищено до 1,5% з 1,1%, на 2024 знижено до 2% з 2,4%. Для Франції оцінка на поточний рік не змінилася - плюс 0,7%, наступного року зростання становитиме 1,3% (було 1,6%). За економікою Італії МВФ очікує зростання на 0,7% (0,6%), у 2024 році - на 0,8% (0,9%).

Оцінка зростання ВВП Японії на поточний рік знизилася до 1,3% з 1,8%, 2024 року збільшилася до 1% з 0,9%.

Прогноз зростання економіки Китаю на найближчі два роки залишився незмінним - 5,2% та 4,5%.

Оцінку зростання ВВП Індії погіршено на обидва роки - до 5,9% з 6,1% і до 6,3% з 6,8%, відповідно.

Прогноз зростання бразильської економіки на 2023 рік знижено до 0,9% з 1,2%, на 2024 рік залишився незмінним - 1,5%.

Для України МВФ у квітневому WEO дав прогноз зниження ВВП цього року на 3% за зниження інфляції з 26,6% до 20,0% у 2023 році та відмовився від прогнозу на 2024 рік.

Водночас у затвердженій наприкінці березня програмі розширеного фінансування прогноз динаміки ВВП у базовому сценарії на цей рік становить від -3% до +1%, а на 2024 та 2025 роки прогнозується на рівні 3,2% та 6,5%.

Більше того, Фонд уже заявив, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхньому кордоні цього діапазону. Це пов'язано з новими доступними даними, що скорочення реального ВВП України в 2022 році було дещо менше, ніж оцінювалося (і зазначено у WEO) - 29,2% проти 30,3%, оскільки спад у четвертому кварталі становив 31,4% замість очікуваного 35%. Крім того, вплив на економічну активність відключень електроенергії по всій країні від атак РФ на критично важливу енергетичну інфраструктуру також став меншим, ніж прогнозувалося.

Для Росії МВФ продовжив підвищувати свою оцінку: тепер він очікує зростання на 0,7%, тоді як у січні прогноз був на рівні 0,3%, у жовтні очікувалося падіння на 2,3%.

Водночас МВФ погіршив прогноз зростання ВВП РФ у 2024 році - до 1,3%.