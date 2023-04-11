Україна у І кв. знизила випуск металопродукції на 66-68%

Українські металургійні підприємства у січні-березні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 67,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,025 млн тонн.

За інформацією об'єднання "Укрметалургпром" у вівторок, за перші три місяці поточного року виплавка сталі знизилася на 66,2% порівняно з січнем-березнем-2022 - до 1,235 млн. тонн.

Виплавка чавуну за цей період знизилася на 65,7% - до 1,203 млн тонн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у січні поточного року скоротили виробництво загального прокату на 84,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 257 тис. тонн, сталІ на 84,7%, до 284 тис. тонн, чавуну на 78,5% %, до 384 тис. Тонн.

Україна у 2022 році скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,350 млн. тонн, сталІ на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.

За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн. тонн прокату (103,5%).

