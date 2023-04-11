Ахметов йде до суду проти рф через захоплені на Донбасі активи – гроші обіцяє на відбудову України

Рінат Ахметов ініціював арбітраж проти росії і вимагатиме компенсації збитків, завданих його бізнесу на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у період 2014-2017 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СКМ, передає Укрінформ.

«Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання», - сказав Ахметов.

У компанії наголошують, що йдеться про втручання у діяльність або експропріацію десятків підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі Єнакіївський металургійний завод, ДТЕК Ровенькиантрацит, ДТЕК Свердловантрацит, навчально-тренувальна база «Кірша» та «Донбас Арена».

Підкреслюється, що гроші, які відшкодовуватиме агресор, будуть в майбутньому спрямовані на відновлення України.

Як повідомлялося, російські загарбники примушують підприємців Луганської області відкривати рахунки в підсанкційному банку.