Фінансові новини
- |
- 11.04.23
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ахметов йде до суду проти рф через захоплені на Донбасі активи – гроші обіцяє на відбудову України
13:30 11.04.2023 |
Рінат Ахметов ініціював арбітраж проти росії і вимагатиме компенсації збитків, завданих його бізнесу на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у період 2014-2017 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СКМ, передає Укрінформ.
«Я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання», - сказав Ахметов.
У компанії наголошують, що йдеться про втручання у діяльність або експропріацію десятків підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі Єнакіївський металургійний завод, ДТЕК Ровенькиантрацит, ДТЕК Свердловантрацит, навчально-тренувальна база «Кірша» та «Донбас Арена».
Підкреслюється, що гроші, які відшкодовуватиме агресор, будуть в майбутньому спрямовані на відновлення України.
Як повідомлялося, російські загарбники примушують підприємців Луганської області відкривати рахунки в підсанкційному банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави
|Дефіцит фінансування швидкого відновлення України у 2023 році становить $11 млрд - голова СБ
|Ахметов йде до суду проти рф через захоплені на Донбасі активи – гроші обіцяє на відбудову України
|«Приват» знизив ціни на пальне на 3 грн/л
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.04.23
|Нафта дорожчає на тлі очікувань стимулювання економіки Китаю та послаблення долара
Бізнес
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму
|Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку
|Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
|Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації