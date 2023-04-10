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Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат
16:15 10.04.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Водночас у березні-2022 була зафіксована інфляція 4,5%, тому у річному вимірі за підсумками березня-2023 вона знизилася до 21,3% з 24,9% за підсумками лютого, 26% - за підсумками січня та 26, 6% - за підсумками грудня.
Базова інфляція минулого місяця також зросла до 1,5% з 0,5% у лютому та 0,7% у січні, зазначив Держстат.
З урахуванням того, що у лютому 2022 року базова інфляція становила 3,8%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками березня також знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.
На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше подорожчали овочі - на 17,3%. На 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, олію, цукор, фрукти, рибу та рибні продукти. Водночас подешевшали на 2,3-0,2% рис, продукти переробки зернових, олія, сало.
Одяг та взуття подорожчали - на 12,5%, у тому числі одяг на 12,5% та взуття на 12,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті, навпаки, подорожчав - на 5,3%.
Як повідомлялося, у січні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, у тому числі за підсумками першого кварталу очікував на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.
Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% із 28%.
Споживчі ціни у березні 2023р., %
|березень 2023 до лютого 2023
|березень 2023 до грудня 2022
|березень 2023 до березня 2022
|січень-березень 2023 до січня-березня 2022
|Індекс споживчих цін
|1.5
|3.0
|21.3
|24.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|2.2
|5.2
|26.8
|30.4
|Продукти харчування
|2.3
|5.3
|26.5
|30.2
|Хліб та хлібопродукти
|-0.1
|0.1
|20.3
|24.9
|Хліб
|0.7
|3.0
|17.3
|19.3
|Макаронні вироби
|0.6
|1.1
|20.4
|24.4
|М'ясо та м'ясопродукти
|0.9
|2.0
|20.2
|22.5
|Риба та рибопродукти
|0.4
|1.7
|37.2
|42.1
|Молоко
|0.5
|3.0
|15.0
|17.2
|Сир та м'який сир (сир)
|1.0
|2.3
|18.0
|21.9
|Яйця
|1.8
|1.9
|79.8
|77.7
|Вершкове масло
|0.6
|1.8
|19.7
|24.2
|Олія соняшникова
|-0.7
|-0.6
|6.9
|12.1
|Фрукти
|0.5
|6.4
|44.9
|64.1
|Овочі
|17.3
|42.2
|38.3
|36.4
|Цукор
|0.6
|0.5
|23.5
|29.1
|Безалкогольні напої
|1.0
|3.0
|33.2
|36.2
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.0
|2.9
|22.1
|22.3
|Одяг та взуття
|12.5
|3.3
|3.6
|3.6
|Одяг
|12.5
|2.5
|1.5
|1.5
|Взуття
|12.4
|4.3
|5.9
|5.7
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо.
|-0.1
|0.1
|4.6
|5.0
|Утримання та ремонт житла
|0.4
|2.2
|22.9
|24.4
|Водопостачання
|0.0
|1.6
|1.6
|1.1
|Прибирання сміття
|2.8
|3.8
|17.0
|15.3
|Каналізація
|0.0
|1.2
|1.2
|0.8
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.2
|0.8
|1.5
|1.7
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Природний газ
|0.0
|0.0
|-0.4
|-0.4
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.2
|0.2
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.5
|2.0
|24.9
|26.9
|Охорона здоров'я
|0.6
|2.6
|14.5
|18.4
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.5
|1.5
|13.2
|18.8
|Амбулаторні послуги
|0.8
|5.0
|19.5
|19.0
|Транспорт
|-0.9
|-2.7
|27.1
|33.7
|Паливо та олії
|-3.0
|-10.0
|27.9
|43.0
|Транспортні послуги
|0.6
|1.6
|24.1
|26.2
|Пасажирський залізничний транспорт
|5.3
|7.0
|7.9
|6.0
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.3
|1.2
|25.7
|28.2
|Зв'язок
|0.8
|2.0
|13.2
|13.2
|Відпочинок та культура
|0.1
|1.5
|14.8
|15.8
|Освіта
|0.2
|1.6
|9.6
|9.4
|Ресторани та готелі
|1.1
|3.7
|22.3
|22.9
|Різні товари та послуги
|0.5
|3.1
|18.5
|19.0
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат
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