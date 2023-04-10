Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому та 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Водночас у березні-2022 була зафіксована інфляція 4,5%, тому у річному вимірі за підсумками березня-2023 вона знизилася до 21,3% з 24,9% за підсумками лютого, 26% - за підсумками січня та 26, 6% - за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також зросла до 1,5% з 0,5% у лютому та 0,7% у січні, зазначив Держстат.

З урахуванням того, що у лютому 2022 року базова інфляція становила 3,8%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками березня також знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше подорожчали овочі - на 17,3%. На 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, олію, цукор, фрукти, рибу та рибні продукти. Водночас подешевшали на 2,3-0,2% рис, продукти переробки зернових, олія, сало.

Одяг та взуття подорожчали - на 12,5%, у тому числі одяг на 12,5% та взуття на 12,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті, навпаки, подорожчав - на 5,3%.

Як повідомлялося, у січні Нацбанк України покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%, у тому числі за підсумками першого кварталу очікував на її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%. %.

Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% із 28%.



Споживчі ціни у березні 2023р., %

березень 2023 до лютого 2023 березень 2023 до грудня 2022 березень 2023 до березня 2022 січень-березень 2023 до січня-березня 2022 Індекс споживчих цін 1.5 3.0 21.3 24.0 Продукти харчування та безалкогольні напої 2.2 5.2 26.8 30.4 Продукти харчування 2.3 5.3 26.5 30.2 Хліб та хлібопродукти -0.1 0.1 20.3 24.9 Хліб 0.7 3.0 17.3 19.3 Макаронні вироби 0.6 1.1 20.4 24.4 М'ясо та м'ясопродукти 0.9 2.0 20.2 22.5 Риба та рибопродукти 0.4 1.7 37.2 42.1 Молоко 0.5 3.0 15.0 17.2 Сир та м'який сир (сир) 1.0 2.3 18.0 21.9 Яйця 1.8 1.9 79.8 77.7 Вершкове масло 0.6 1.8 19.7 24.2 Олія соняшникова -0.7 -0.6 6.9 12.1 Фрукти 0.5 6.4 44.9 64.1 Овочі 17.3 42.2 38.3 36.4 Цукор 0.6 0.5 23.5 29.1 Безалкогольні напої 1.0 3.0 33.2 36.2 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.0 2.9 22.1 22.3 Одяг та взуття 12.5 3.3 3.6 3.6 Одяг 12.5 2.5 1.5 1.5 Взуття 12.4 4.3 5.9 5.7 Житло, вода, електроенергія, газ тощо. -0.1 0.1 4.6 5.0 Утримання та ремонт житла 0.4 2.2 22.9 24.4 Водопостачання 0.0 1.6 1.6 1.1 Прибирання сміття 2.8 3.8 17.0 15.3 Каналізація 0.0 1.2 1.2 0.8 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.2 0.8 1.5 1.7 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 0.0 Природний газ 0.0 0.0 -0.4 -0.4 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.2 0.2 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.5 2.0 24.9 26.9 Охорона здоров'я 0.6 2.6 14.5 18.4 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.5 1.5 13.2 18.8 Амбулаторні послуги 0.8 5.0 19.5 19.0 Транспорт -0.9 -2.7 27.1 33.7 Паливо та олії -3.0 -10.0 27.9 43.0 Транспортні послуги 0.6 1.6 24.1 26.2 Пасажирський залізничний транспорт 5.3 7.0 7.9 6.0 Пасажирський автодорожній транспорт 0.3 1.2 25.7 28.2 Зв'язок 0.8 2.0 13.2 13.2 Відпочинок та культура 0.1 1.5 14.8 15.8 Освіта 0.2 1.6 9.6 9.4 Ресторани та готелі 1.1 3.7 22.3 22.9 Різні товари та послуги 0.5 3.1 18.5 19.0

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат