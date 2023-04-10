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В Україні оклигує попит на нові легкові авто
12:52 10.04.2023 |
Упродовж першого кварталу 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж торік.
Водночас, як повідомляє асоціація "Укравтопром", у поповненні українського парку легковиків нові авто цього року охопили частку - 22%, проти 14% торік.
Зазначається, що у 2023 році змінився рейтинг автомобільних брендів. Якщо у першому кварталі 2022 року лідером був Renault, то в цьому році перше місце посів Toyota, яка на чверть додала у продажах.
Водночас Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах - 36%.
До того ж вибули з топ-10 такі марки як Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.
Натомість покращили свої позиції та увійшли до першої десятки BMW, Suzuki, Mazda та Lexus.
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