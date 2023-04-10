Фінансові новини
- |
- 10.04.23
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування
09:32 10.04.2023 |
В Україні вироблятимуть обладнання для гуманітарного розмінування, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Учора Уряд запустив оновлену державну політику з гуманітарного розмінування. МінСтратегПром у рамках цієї програми відповідає за запуск локального виробництва техніки та обладнання для гуманітарного розмінування", - написав він у телеграм-каналі.
Камишін зазначив, що проблема з гуманітарним розмінуванням залишається актуальною для України на роки. "Але це можливість для наших виробників освоїти виробництво такої техніки та обладнання. Зараз для своєї країни, а колись і для інших країн", - додав міністр.
"І я вірю, що в Україні достатньо кваліфікованих виробників, які зможуть освоїти і виробляти таку техніку", - констатував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони
|Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
|У Мінекономіки назвали цифру падіння ВВП за 2022 рік та оцінили можливості відновлення
|Україна розпочинає експорт електроенергії в Молдову, на черзі - Польща і Словаччина
|Гуртові ціни на пальне почали зростати
|Нафта стабілізується, оскільки скорочення пропозиції врівноважує побоювання зростання
Бізнес
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації
|Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці
|У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
|Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple
|Google каже, що її суперкомп’ютер для навчання ШІ майже вдвічі потужніший та економніший за аналогічні системи з чипами NVIDIA A100