У пункті пропуску «Порубне – Сірет» призупинили оформлення вантажівок через протести в Румунії

У пункті пропуску "Порубне - Сірет" тимчасово припинилось оформлення вантажних автомобілів на виїзд з України через акції протесту в Румунії.

Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.

"До уваги громадян, які планують перетин кордону в пункті пропуску "Порубне - Сірет". Через заплановані сьогодні акції протесту в різних регіонах Румунії можливе блокування доріг перед пунктом пропуску "Порубне - Сірет". Це може уповільнити пропуск громадян та транспортних засобів в обох напрямках", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, в пункті пропуску "Порубне - Сірет" тимчасово припинено оформлення вантажних автомобілів на виїзд з України.

В ДПСУ закликали громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок або обрати інші пункти пропуску на кордоні з Румунією, найближчі з яких "Дяківці - Раковець" та "Красноїльськ - Вікову де Сус".

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня Румунія у зв'язку з погіршенням погодних умов призупинила пропуск вантажівок через державний кордон.