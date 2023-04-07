Кабмін вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок: вони подорожчали на 80%

Кабмін переглянув розмір плати за акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підвищивши їх на 80%.

Відповідне рішення уряд ухвалив 7 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постановою уряду встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

* для алкогольних напоїв - близько 35 коп. (вартість марки збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати);

* для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - близько 16 коп. (або + 7 коп. до діючого розміру плати).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року, додали в Мінфіні.

Підвищення плати пояснюється збільшенням витрат, пов'язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок.

Так, цьогоріч вартість захищеного паперу зросла у 2,1 раза порівняно з 2022 роком.

Як додали в Мінфіні, також під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:

* зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;

* збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;

* збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.