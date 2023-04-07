Уряд підтримав рішення застосувати секторальні санкції проти Сирії

Кабінет Міністрів підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 7 квітня 2023 року. Попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані до подання в РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко.

«Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, «визнання» т.з. «днр» та «лнр», постачання росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії - запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на 50 років», - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що таким чином "питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго".

Згідно з рішенням уряду, проти Сирії пропонується запровадити, зокрема, обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами - резидентами САР, заборону на здійснення інвестицій в Сирію, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України.

Також передбачається зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів за межі нашої держави, заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки.

Окрім цього, резидентам Сирійської Арабської Республіки забороняється передавати технології, права на об'єкти права інтелектуальної власності. А невійськовим суднам та військовим кораблям під прапором САР та забороняється заходити до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

Запропоновані урядом санкції наберуть чинності після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони, введення його в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 березня 2023 року схвалив законопроєкт про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво.