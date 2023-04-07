В Україні планують створити Трастовий фонд, який розділятиме ризики інвесторів

Україна веде перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового фонду, який би міг виступити перестраховим потенціалом для того, аби підвищити інтерес інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Страхування інвестицій відіграє основну роль у процесі залучення коштів для відновлення України. Крім того, страхування воєнних ризиків є мультиплікаційним інструментом і може нести в собі набагато більше різних інструментів ринку капіталу. Як правило, перезавантаження ринку інвестицій починається із боргових інструментів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині ведуться перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового Фонду (так званого страхового пулу), який би міг виступити перестраховим потенціалом для того, аби підвищити інтерес міжнародних фінансових інституцій на кшталт MIGA та DFC до страхування інвестиційних проєктів.

«Трастовий Фонд має забезпечити перестраховий капітал. Ми розраховуємо отримати 510 млн доларів цього року, які ми зможемо помножити на два шляхом ефекту мультиплікатора і від залучення приватних капіталів. Більша частина цих коштів потім піде на підтримку довгострокових інвестицій. Окрім цього, мобілізуючи великих міжнародних перестрахувальників, ми сподіваємося у короткостроковій перспективі запустити ще і український ринок страхування, зокрема, у співпраці з Національним банком України», - зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

У Мінекономіки інформують про чотири варіанти розблокування міжнародного ринку страхування для України. Перший - створення спеціального Трастового фонду і Підрозділу андерайтингу в структурі існуючої агенції страхування воєнно-політичних ризиків. Другий - використання існуючої експертизи з питань страхування воєнно-політичних ризиків у межах нової структури управління. Третій - створення нової агенції страхування воєнно-політичних ризиків на національному або багатонаціональному рівні, яка діятиме як Організаційна платформа і «вирощуватиме» Підрозділ андерайтингу та адміністрування, передаючи новій юридичній особі знання, навички і підходи. Четвертий - створення нової агенції страхування воєнно-політичних ризиків, що спирається на передову практику глобального ринку страхування цього виду ризиків.

Як повідомляв Укрінформ, відбудова України - це найамбітніший проєкт 21 століття, який потребує величезних ресурсів, і разом з тим відкриває нові можливості для інвестицій. За даними Світового банку, потреби України на відновлення становлять 411 мільярдів доларів.