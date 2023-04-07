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Доходи загального фонду місцевих бюджетів у І кварталі становлять ₴103,8 мільярда - Мінфін

13:55 07.04.2023 |

Економіка

 

До загального фонду місцевих бюджетів за січень-березень 2023 року надійшло 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перший квартал 2023 року були: 68,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), 13,5 млрд грн - єдиний податок, 7,9 млрд грн - плата за землю, 1,9 млрд грн - податок на нерухоме майно, 4,7 млрд грн - акцизний податок, 3,7 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки та 3,8 млрд грн - доходи від інших податків.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях: Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%), Чернівецькій (+42%).

Доходи загального фонду місцевих бюджетів у І кварталі становлять &#8372;103,8 мільярда - Мінфін

 

Збільшення доходів у цих областях пов'язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями російської федерації.

Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями російської федерації, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Незважаючи на війну рф проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +19,7% більше порівняно з першим кварталом 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 398,1 млрд грн, що на 46,2 млрд грн більше порівняно з 2021 роком.
 

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