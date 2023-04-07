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S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CCC» у зв'язку з планом реструктуризації боргу

11:48 07.04.2023 |

Економіка

 

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC", прогноз за ними "негативний".

"Рейтингова дія відбулася слідом за офіційною заявою України про те, що вона реструктурує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, у рамках нещодавно погодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму $15,6 млрд із МВФ", - пояснило агентство своє рішення.

Воно додало, що негативний прогноз за довгостроковим рейтингом в інвалюті відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду щодо його реструктуризації.

Водночас агентство підтвердило рейтинги України в національній валюті на рівні "CCC+/C" і "uaBB" за національною шкалою. "Ми розуміємо, що держборг України, деномінований у гривні, не входить до плану реструктуризації боргу", - зазначило S&P.

Прогноз за рейтингом у національній валюті стабільний.

Наступна запланована публікація суверенного рейтингу України - 8 вересня 2023 року.

Агентство зазначає, що може ще знизити рейтинги протягом наступних 12 місяців, якщо вважатиме майже напевно, що комерційні боргові зобов'язання буде включено до реструктуризації державного боргу.

"Ми розуміємо, що параметри і терміни реструктуризації ще не визначені і залежать від оцінки стійкості державного боргу МВФ, яку, як очікується, буде оновлено на початку 2024 року", - уточнюється в повідомленні.

S&P нагадало, що офіційні кредитори України, зокрема США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина і Японія, погодилися на продовження відстрочки виплат за зовнішнім боргом до закінчення програми МВФ у 2027 році з раніше узгодженого періоду із серпня 2022 року до вересня 2024-го.

Ця група також погодилася на додаткову реструктуризацію боргу, яка очікується до середини 2024 року, однак ця угода залежить від того, чи приватні зовнішні кредитори здійснюватимуть реструктуризацію боргу щонайменше на такому самому сприятливому рівні, зазначило агентство.

"Однак потенційна реструктуризація відбудеться більш ніж через рік, і розвиток війни в Україні залишається невизначеним. З цією метою видимість точного сценарію для комерційних кредиторів збільшиться лише наступного року", - йдеться в релізі.

S&P зазначило, що двосторонній борг становить лише 5% від загального держборгу, тоді як на комерційний зовнішній борг України припадає близько 20% усього держборгу, а на не включені до планів реструктуризації облігації внутрішнього держборгу (як у гривні, так і у валюті) та борг міжнародним фінансовим інституціям - відповідно 40% і 35%.

"Якщо реструктуризація комерційного боргу відбудеться 2024 року, у світлі тривалих проблем із платіжним балансом і фіскальних проблем, ми, ймовірно, визнаємо її проблемною", - додало S&P.

Водночас воно оцінило здатність і середньострокові стимули уряду виконувати свої фінансові зобов'язання в гривні дещо вище, ніж у валюті. Борг, номінований у гривні, переважно належить вітчизняним банкам, половина з яких належить державі, зазначило агентство.

У повідомленні також ідеться, що середньострокові макроекономічні перспективи України значною мірою залежать від тривалості та розвитку війни, за базовим припущенням, у найближчому майбутньому припинення бойових дій не буде.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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