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На соцвиплати в березні було спрямовано 40,7 мільярда, – Мінфін

19:56 06.04.2023 |

Економіка

 

У січні-березні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 117,3 млрд грн, зокрема в березні - 40,7 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, ці кошти було спрямовано:

* 68 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні - 22,7 млрд грн;

* 25,8 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні - 9 млрд грн;

* 17,2 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам, із них у березні - 6,6 млрд грн;

* 6 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї, із них у березні - 2,1 млрд грн;

* 0,3 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю, із них у березні - 0,3 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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