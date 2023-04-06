Фінансові новини
- |
- 06.04.23
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%
15:36 06.04.2023 |
ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року - на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му.
"Хоча економічні збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, величезні, розблокування українських портів у Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року", - йдеться в оприлюдненому у четвер СБ оновленому Економічному огляді регіону.
Банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України наразі зросла до $411 млрд, що більше ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.
Водночас він уперше оприлюднив прогноз на 2025 рік, який передбачає прискорення зростання до 6,5%.
Як повідомлялося, в оприлюдненому днями базовому сценарії МВФ динаміку ВВП України цьогоріч визначено від "мінус" 3% до "плюс" 1%, а зростання наступного року очікується на 3,2%. Однак МВФ уже повідомив, що з урахуванням найкращих результатів четвертого кварталу минулого і першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхній межі цього діапазону.
Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на 1%. Нацбанк у січні знизив свою оцінку до 0,3%, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду в бік підвищення, зокрема щонайменше на 1 процентний пункт за рахунок кращої, ніж очікувалося, ситуації з енергопостачанням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%
|Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне та в Україні знизилися. Бензин без змін
|Bayer оголосила про інвестиції EUR60 млн у розвиток заводу з виробництва насіння кукурудзи в Україні
|Майже 23 тис. українців подали заявки для участі в урядовій програмі грантів «єРобота»
|Ринок праці в Україні стабілізувався, – «Опендатабот»
|На українському ринку праці у березні спостерігалося незначне пожвавлення – НБУ
|На покращення ділової активності в Україні вплинула ситуація в енергетиці – НБУ
Бізнес
|Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton
|Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій
|Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
|Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей