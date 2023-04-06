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АНАЛІТИКА

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%

15:36 06.04.2023 |

Економіка

 

ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року - на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му.

"Хоча економічні збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, величезні, розблокування українських портів у Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року", - йдеться в оприлюдненому у четвер СБ оновленому Економічному огляді регіону.

Банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України наразі зросла до $411 млрд, що більше ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Водночас він уперше оприлюднив прогноз на 2025 рік, який передбачає прискорення зростання до 6,5%.

Як повідомлялося, в оприлюдненому днями базовому сценарії МВФ динаміку ВВП України цьогоріч визначено від "мінус" 3% до "плюс" 1%, а зростання наступного року очікується на 3,2%. Однак МВФ уже повідомив, що з урахуванням найкращих результатів четвертого кварталу минулого і першого кварталу цього року схиляється до того, що зростання ВВП у 2023 році може опинитися на верхній межі цього діапазону.

Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на 1%. Нацбанк у січні знизив свою оцінку до 0,3%, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду в бік підвищення, зокрема щонайменше на 1 процентний пункт за рахунок кращої, ніж очікувалося, ситуації з енергопостачанням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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