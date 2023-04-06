Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На українському ринку праці у березні спостерігалося незначне пожвавлення – НБУ

12:58 06.04.2023 |

Економіка

 

В Україні у березні 2023 року кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НБУ у своєму щомісячному макроекономічному та монетарному огляді.

«У березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати. У результаті, кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24.02», - йдеться в звіті.

Згідно із даними опитування Групи Рейтинг, частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, складає 36%. Натомість продовжують працювати 61%.

Водночас низька зайнятість стримувала збільшення доходів домогосподарств. Так, за результатами дослідження Центру Разумкова, більшість опитаних (53%) звітували про зменшення доходів, тоді як зросли вони лише у 6% опитаних.

Як повідомлялося, за даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тис. осіб, з них 106,7 тис. - жінки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес