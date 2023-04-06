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На українському ринку праці у березні спостерігалося незначне пожвавлення – НБУ
12:58 06.04.2023 |
В Україні у березні 2023 року кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НБУ у своєму щомісячному макроекономічному та монетарному огляді.
«У березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати. У результаті, кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24.02», - йдеться в звіті.
Згідно із даними опитування Групи Рейтинг, частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, складає 36%. Натомість продовжують працювати 61%.
Водночас низька зайнятість стримувала збільшення доходів домогосподарств. Так, за результатами дослідження Центру Разумкова, більшість опитаних (53%) звітували про зменшення доходів, тоді як зросли вони лише у 6% опитаних.
Як повідомлялося, за даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тис. осіб, з них 106,7 тис. - жінки.
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