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На покращення ділової активності в Україні вплинула ситуація в енергетиці – НБУ
12:45 06.04.2023 |
Завдяки покращенню ситуації в енергетичній сфері ділова активність в Україні дещо покращилася.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НБУ у своєму щомісячному макроекономічному та монетарному огляді.
«Економічна активність зростала завдяки кращій ситуації в енергетиці. Поліпшення ділових і споживчих настроїв підтримало низку галузей промисловості, зокрема металургію, а також роздрібну торгівлю й сектор послуг», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними Нацбанку, на тлі зниження дефіциту електроенергії та пожвавлення попиту низка металургійних підприємств збільшила завантаження потужностей, експорт напівфабрикатів і залізної руди. Окремі виробники добрив завантажили виробничі потужності у лютому-березні до 50-80%. На кінець лютого відновили роботу 95% торговельних мереж та магазинів, а скорочення комендантської години у березні дозволило продовжити роботу ТРЦ, кафе та ресторанів. Також у березні зросли на 21% відносно лютого продажі легкових автомобілів.
Втім, зауважують у Нацбанку, споживчий попит залишається усе ще слабким.
До того ж невизначеність щодо продовження "зернового коридору" у березні стримувала відновлення вантажних перевезень, зокрема зерна до морських портів.
Як повідомлялося, у березні 2023 року ІОДА підвищився до 49,5 із 45,0 у лютому і майже досяг рівноважного рівня. Це є найвищим значенням із грудня 2021 року. На очікування бізнесу в березні вплинуло поліпшення зовнішньої кон'юнктури, логістики, ситуації в енергетиці, підвищення споживчих настроїв.
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