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Майже 23 тис. українців подали заявки для участі в урядовій програмі грантів «єРобота»
13:29 06.04.2023 |
З моменту старту програми "єРобота" на порталі "Дія" надійшло 22 912 заявок на отримання грантів за різними напрямами, повідомляє департамент комунікацій секретаріату уряду.
"Найбільший попит має напрям "Власна справа", за яким можна отримати від 50 до 250 тис. грн на відкриття або розширення власного бізнесу. Зокрема, на отримання мікрогранту надійшло понад 20 318 заявок", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше мікрогрантів хочуть отримати в Києві - звідти надійшло 2 382 заявки. Із Київської області надійшло 1 685 заявок, Дніпропетровської - 1 646 заявок, Львівської - 1 526 заявок, Рівненської - 927 заявок.
"Щоб отримати грант до 8 млн грн на переробне підприємство в рамках напряму "Новий рівень", підприємці подали 2 141 заявку", - зазначають в уряді.
Згідно з повідомленням, найбільше таких заявок було з Київської області - 303, Києва - 262, Львівської області - 215, Дніпропетровської - 169, Івано-Франківської - 97 заявок.
Крім того, для отримання грантів на створення теплиці за напрямом "Своя теплиця" та облаштування саду за напрямом "Свій сад" надійшло 453 заявки.
Найбільше заявок було з Київської області - 52, Закарпатської області - 50, Дніпропетровської - 45, Вінницької - 36, Івано-Франківської - 33 заявок.
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