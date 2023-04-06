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Між Україною та Польщею тестують маршрут євроколією
09:41 06.04.2023 |
З 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін - Рава-Руська євроколією 1435 мм.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Укрінформ.
«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної», - прокоментував Олександр Кубраков, Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Укрзалізницею відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.
Як повідомлялось, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило рейтинг АТ «Укрзалізниця» до рівня ССС+.
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