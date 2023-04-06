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АНАЛІТИКА

З початку року до зведеного бюджету надійшло понад ₴253 мільярди

22:30 05.04.2023 |

Економіка

 

Платники у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки, так за три місяці уже надійшло понад 253 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Так, у січні - березні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 253,2 млрд грн. До державного бюджету надійшло 152,2 млрд грн, до місцевих бюджетів - 101 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2023 року становили 150,4 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 98,8 відс. При цьому за І квартал 2023 року на рахунки платників відшкодовано 40,4 млрд грн ПДВ.

У березні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 103,3 млрд грн. До державного бюджету надійшло 68,8 млрд грн, до місцевих бюджетів - 34,5 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-лютому 2023 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становили 149,9 млрд грн.
 

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