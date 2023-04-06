Збитки енергетичної інфраструктури України перевищили $10 мільярдів - ПРООН і Світовий банк

За результатами нової спільної оцінки Програми розвитку ООН та Світового банку, збитки, завдані енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують 10 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі ПРООН, що є в розпорядженні агентства.

"Безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків на понад 10 мільярдів доларів США і залишили понад 12 мільйонів людей без електроенергії або з обмеженим доступом до неї, а також порушили роботу систем водопостачання й опалення - про це свідчить комплексна Оцінка енергетичних збитків, яку провела Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) і Світовий банк", - йдеться в повідомленні.

Оцінка містить детальний огляд катастрофічної шкоди, завданої енергетичній інфраструктурі України. Аварійні ремонтні роботи оцінюються у 1,2 мільярда доларів США.

«Наразі ми сконцентровані на реалізації проєктів із забезпечення термінових потреб населення та економіки. Оцінка енергетичних збитків, проведена ПРООН, показує, наскільки масштабними є ці потреби. Розраховуємо, що міжнародне співтовариство, використає цей звіт для надання додаткової допомоги», - зазначив віцепрем'єр-міністр з питань відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор - близько 6,5 мільярда доларів США, у той час як збитки, завдані атомним електростанціям, сягнули близько 770 мільйонів доларів США. Зважаючи на те, що цієї зими цілі громади тижнями залишалися без електроенергії при мінусових температурах, ця оцінка також підкреслює необхідність термінового планування на випадок надзвичайних ситуацій на зимовий сезон 2023/2024 років, що, як передбачається, обійдеться приблизно в 1 мільярд доларів США.

«Наразі першочерговим завданням є забезпечення світла та теплопостачання. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть щонайменше 1,2 мільярда доларів США, при цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та на постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню», - пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Загалом, збитки в енергетичній інфраструктурі країни більш ніж у п'ять разів перевищують показники у попередній оцінці, зробленій у червні 2022 року. Продовжуючи оцінювання завданої шкоди, на наступному етапі слід визначити втрати і потреби, щоб відбудувати краще, ніж було, зокрема з переходом на «зелені» технології.

Як повідомляв Укрінформ, відновлення економіки України після завершення розв'язаної росією війни коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.