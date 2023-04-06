Україна та Польща відкриють новий залізничний перехід - Моравецький

Україна та Польща відкриють новий залізничний прикордонний перехід.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Ми відкриваємо новий залізничний прикордонний перехід. І це - також доказ нашої співпраці", - сказав він.

За словами Моравецького, під час переговорів з українською делегацією також було обговорено "важкі теми, які пов'язані з цією героїчною боротьбою (українського народу проти російських загарбників - ред.), та з проблемами, які у нас на польському ринку, з українським зерном, з українськими сільськогосподарськими товарами".

"Ми також про це говорили і запропонували один одному хороші рішення, які швидко будемо впроваджувати", - додав глава польського уряду.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, проінформував, що говорив з главою польського уряду про відкриття нового залізничного сполучення Київ-Варшава через Раву-Руську.

"Очікуємо, що сполучення на повну запрацює вже найближчими місяцями", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі.