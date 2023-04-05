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АНАЛІТИКА

Федоров оцінив у ₴4 мільярди економічний ефект від запровадження е-лікарняних

13:09 05.04.2023 |

Економіка, Україна

 

Українці вже згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних. Економічний ефект, який отримано внаслідок запровадження цього інструменту, оцінюється в близько 4 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, передає кореспондент Укрінформу.

«Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи. Зараз вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Тобто, зараз купити такий лікарняний неможливо, раніше - це була велика корупційна схема», - зазначив очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2021 року Україна повністю перейшла на е-лікарняні. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. На його підставі формується е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.
 

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