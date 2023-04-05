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АНАЛІТИКА

Біла Церква слідом за Львовом і Вінницею звільнила індустріальні парки від сплати земельного податку

11:39 05.04.2023 |

Економіка

 

Міська рада Білої Церкви до кінця поточного року звільнила індустріальні парки (ІП) від сплати земельного податку компаніями-учасниками, повідомляється на сторінці ІП "Біла Церква" у фейсбуці.

"Скасування частини операційних витрат матиме позитивний вплив на фінансові показники підприємства, собівартість його продукції, розвиток або модернізацію виробництва, створення нових робочих місць або супутньої інженерно-транспортної інфраструктури", - наголошується в повідомленні в середу.

Зі свого боку народний депутат Дмитро Кисилевський написав у фейсбуці, що раніше аналогічні рішення ухвалили Львів та Вінниця, і нагадав, що право знижувати до нуля земельний податок місцева влада отримала в липні 2022 року після набуття чинності законами про податкові та митні стимули для ФОП.

За інформацією нардепа, в ІП "Біла Церква" вже закінчилися місця в збудованих приміщеннях - вони зайняті промисловими підприємствами, і нині оператор парку будує нові будівлі під замовлення конкретних інвесторів.

"Неподалік розташований "Пачворк" - поки він не в реєстрі індустріальних парків, але за суттю він є індустріальним парком. І там теж розміщуються нові промислові підприємства, адже є готові приміщення, електрика, газ і інші мережі, дорога, залізниця", - зазначає Кисилевський.

Індустріальний парк "Біла Церква" - проєкт холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького. Загальна площа парку, занесеного до реєстру індустріальних парків у квітні 2018 року, - понад 70 га.

Як повідомлялося, для резидентів ІП закон передбачає, зокрема, звільнення від ПДВ і мита під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на десять років у разі ведення діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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