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Кабмін виділив 5 мільйонів на допомогу Туреччині у ліквідації наслідків землетрусу
08:45 05.04.2023 |
Кабінет міністрів України виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 5,1 млн грн для відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Туреччини допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.
"Виділено Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 5 млн 124 тис. грн для відшкодування витрат, повʼязаних із наданням Турецькій Республіці допомоги в ліквідації наслідків землетрусу", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засіданя уряду 4 квітня.
На початку лютого в Туреччині та Стрії сталася серія землетрусів, унаслідок яких загинуло більше 50 тис. осіб.
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